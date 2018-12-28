  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:55 ص
بحث متقدم
أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

محكمة الاسرة

سيدة تخلع زوجها: "مش نضيف وبينام بالجزمة"

صورة من الفيديو

القصة الكاملة لـ"نوران" وصديقتها المثلية

مصر للطيران

"مصر للطيران" تحدث أسطولها بـ 45 طائرة

أنور السادات

هذا القرار قضى على حياة السادات

البرلماني سعيد حساسين

"حساسين" يحرج وزير الآثار

الخشن

وفاة النائب البرلماني محمود الخشن

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" يوقف قيد الزمالك والإسماعيلي

تركي آل الشيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد إعفائه من منصبه

الدولار

تعرف علي أسعار الدولار في البنوك

"القابضة للمطارات" تعلن موعد افتتاح مطار العاصمة الإدارية

آخر الأخبار

مطار
ارشيفية

وكالات-= حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الانتهاء من مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة

#

إطلاق صواريخ باتجاه مطار معيتيقة في طرابلس الليبية

#

لأول مرة.. افتتاح فندق للقطط فى سوريا

#

"مدبولى" يعلن موعد افتتاح الرئيس للعاصمة الادارية

طائرة

العاصمة الإدارية

البردويل

الممرات

كشفت الشركة القابضة للمطارات والملاحة البحرية عن موعد افتتاح مطار العاصمة الادارية الجديدة ومطار البردويل لافتة الي أنه جاري الانتهاء منهما لافتتاحهما عقب التشغيل التجريبي.
 وقال الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية  فى بيان له أنه جاري استكمال توفير إجراءات التأمين بالمطار استعداداً لافتتاحه العام الجديد.

وأوضح أنه يتم حاليًا توصيل التيار الكهربائي لمطار البردويل بشمال سيناء، واختبار أنظمة تشغيل المطار "كهروميكانيكا- الاتصالات"، والانتهاء من أعمال محطتي تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي، وتخطيط الطرق الخدمية بالمطار، والطرق الداخلية ومدخل بوابات المطار، وكذلك مناطق انتظار السيارات والإتوبيسات.

وتستكمل الشركة، السور الفاصل بين الموقع العام ومنطقة الترمك، ولم يتم تركيب البوابات على مداخل الترمك واستكمال دهان العلامات الملاحية على "الممر الرئيسى 16 / 34- طريق الخدمة للمعدات الأرضية"، فضلًا عن استكمال تركيب وحدات الإنارة على جانبي الممر، والانتهاء من تسوية شرائح الممر وتطهير الجزر من الأحجار والعوائق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات بمهرجان اعتزال «عماد متعب»
» حملات أمنية مكبرة لمواجهة الخارجين عن القانون
» "القابضة للمطارات" تعلن موعد افتتاح مطار العاصمة الإدارية
» ضبط 3 أطنان شاى مجهول المصدر
» العين الإماراتي يخطف لقب أفضل عربي من الأهلي
» "الكاف" يجري قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
» الطماطم في المنام خير وسعادة
» وفاة أقدم محارب أمريكي عن عمر 112 عاماً
» "لاسارتي" يعود للقاهرة لقيادة الأهلي.. رسميا
» الزمالك يستضيف بتروجت لتأمين صدارة الدوري
» طقس اليوم بارد والصغرى تسجل 10 درجات

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي