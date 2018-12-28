» العين الإماراتي يخطف لقب أفضل عربي من الأهلي

28 ديسمبر 2018 - 10:38 ص

حصد نادى العين الإماراتى، المحترف بين صفوفه اللاعب المصري حسين الشحات لقب أفضل نادٍ عربى فى 2018، وفقاً للاستفتاء الذى أجرته شبكة "سى إن إن" الإخبارية.

وحصل العين على 50% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء وتجاوزت حاجز 400 ألف مشارك، بينما حل الهلال السعودى ثانياً بعدما حصل على 41% من أصوات الجماهير.

وجاء الأهلى المصرى فى المركز الثالث بعدما حصل على 6% فقط من أصوات الجماهير، بينما جاء الترجى التونسى بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا فى المركز الرابع بعدما حصل على 3% فقط.

وحصد العين الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية التي أٌقيمت في الإمارات مؤخراً وتوج بلقبها نادي ريال مدريد الإسباني، كما حصل العين على ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة هذا العام.