"الزراعة": توفير 54% من أسمدة المحصول الشتوي

28 ديسمبر 2018 - 10:30 ص

تواصل 28 مديرية زراعية تابعة للإدارة المركزية لشئون المديريات بقطاع الخدمات الزراعية صرف الأسمدة الشتوية لجميع المحاصيل، وعمل حملات مرورية على المزارعين لإرشادهم بطرق التسميد والرى الصحيحة خلال التقلبات الجوية، لزيادة الإنتاج وتجنب تأثر الزراعات الشتوية بالتغيرات المناخية .

وقال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة أن هناك برامج توعية لحث المزارعين بزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح، وبرامج توعية حول طرق الرى والتسميد بالتعاون مع إدارة المحاصيل البستانية والمكافحة لزيادة الإنتاج وعدم تأثر الزراعات الشتوية بالتغيرات المناخية والتقلبات الجوية .

لافتا الى أن جميع الشركات المنتجة للأسمدة تلتزم حاليًا بتوريد المقررات المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، مؤكدًا أن توزيع المقررات بناءً على لجان معاينة على الطبيعة لمن يزرع الأرض فعليًا، ويتم حاليًا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها للجمعيات الزراعية، وتطبيق المنظومة الجديد والتى أقرتها اللجنة التنسيقة للأسمدة والخاصة بقواعد وضوابط صرف المقررات، وهناك لجان رقابية لمنع التلاعب فى المقررات السمادية وتحويل جميع المخالفات جهات التحقيق ، وفقا لما ذكر بـ" اليوم السابع" .