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الطماطم في المنام خير وسعادة

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الشارع

السعادة

طماطم

الخير

الفرج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أني أسير في الشارع فوجدت طماطم فأخذت منها فى أكياس. أرجو التأويل وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الطماطم الحمراء تدل على السعادة، و تيسير الأمور على خير ما يرام.

و إن كانت الطماطم فاسدة فتدل على الخلافات بينك و بين آخرين، وقد تدل على الهموم والخسارة المادية. وإستكمالاً للمعلومة فالطماطم المطبوخة تدل على الخير وصلاح الأمور. و أكل الطماطم يدل على الصحة والخير والسعادة والفرج. وشراء الطماطم يدل على الخير و زيادة المال و تحسن الأمور و الراحة بعد التعب. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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