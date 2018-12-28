» الطماطم في المنام خير وسعادة

28 ديسمبر 2018 - 10:24 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أني أسير في الشارع فوجدت طماطم فأخذت منها فى أكياس. أرجو التأويل وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الطماطم الحمراء تدل على السعادة، و تيسير الأمور على خير ما يرام.

و إن كانت الطماطم فاسدة فتدل على الخلافات بينك و بين آخرين، وقد تدل على الهموم والخسارة المادية. وإستكمالاً للمعلومة فالطماطم المطبوخة تدل على الخير وصلاح الأمور. و أكل الطماطم يدل على الصحة والخير والسعادة والفرج. وشراء الطماطم يدل على الخير و زيادة المال و تحسن الأمور و الراحة بعد التعب. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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