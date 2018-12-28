» وفاة أقدم محارب أمريكي عن عمر 112 عاماً

28 ديسمبر 2018 - 10:13 ص

توفى أقدم محارب شارك في الحرب العالمية الثانية والذي يحمل الجنسية الأمريكية ويدعى "إيفرتون" عن عمر 112 عاما.

وقالت فضائية "فوكس نيوز" الأمريكية أن المحارب الأقدم المشارك فى صفوف الجيش الأمريكى خلال الحرب العالمية الثانية قد توفى عن عمر يناهز 112 عاما.

ووفقا للقناة، ولد إيفرتون فى عام 1906 وخدم ثلاثة سنوات فى الجيش الأمريكى خلال الحرب العالمية الثانية فى فرقة الهندسة فى منطقة المحيط الهادئ.

وأشارت مصادر مقربة من إيفرتون أنه كان لا يحب التكلم عن الحرب والماضي المؤلم وكان يخبر الجميع أنه لم يعد بتذكر شيئا.

وأمضى ايفرتون معظم حياته في ولاية تكساس وبالرغم من سنه فقد كان يقود سيارته ويدخن السجائر ويشرب الكحول.

كما قامت البلدية بعد اكماله 111 من العمر بتسمية شارع في المدينة بإسمه لقاء خدماته العسكرية لوطنه.