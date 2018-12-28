» "لاسارتي" يعود للقاهرة لقيادة الأهلي.. رسميا

28 ديسمبر 2018 - 09:53 ص

يعود الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلى، إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، قبل توليه المسئولية الفنية للأهلي بشكل رسمي.

ويعقد "لاسارتي" جلسة هامة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الساعات القادمة، لبحث القيد المحلي فى انتقالات يناير القادم، وتحديد اللاعبين المرشحين للانضمام للقائمة وفقا لرؤيته الفنية.

وتعد مباراة بيراميدز المؤجلة من الجولة الثامنة للدورى هى الأولى فعلياً للمدرب الأوروجويانى والمقرر إقامتها يوم 4 يناير المقبل.