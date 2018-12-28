» طقس اليوم بارد والصغرى تسجل 10 درجات

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الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة 28 ديسمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الطقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء والوجه البحرى.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 17

طنطا 11 17

دمنهور 11 17

الإسكندرية 12 17

بلطيم 11 16

مطروح 11 17

السلوم 08 16

سيوة 10 16

بورسعيد 12 18

دمياط 12 17

الزقازيق 11 17

الإسماعيلية 10 17

السويس 10 17

العريش 09 17

رفح 09 16

رأس سدر 11 18

نخل 04 15

نويبع 13 18

طابا 09 14

كاترين 01 12

الطور 11 18

شرم الشيخ 15 20

الغردقة 12 20

مرسى علم 12 21

الفيوم 08 17

بني سويف 08 17

المنيا 09 17

أسيوط 06 17

سوهاج 06 17

قنا 07 18

الأقصر 07 18

أسوان 09 19

أبوسمبل 09 18

الوادي الجديد 05 18

شلاتين 16 23

أبو رماد 16 22

رأس حدربة 17 21

حلايب 15 21


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