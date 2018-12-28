أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد إعفائه من منصبه

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أول تعليق لـ«تركي آل الشيخ» بعد إعفائه من منصبه

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودي السابق، على قرار إعفاءه من رئاسة الهيئة، بأنه كسعودي لا يخدم بلاده طمعًا في منصب أو جاه، بل هو حب للملكة.

ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقه الاول على قرار اعفاءه قائلا: "بكل جهد وإخلاص عملت لرياضة وطني بتوجيهات من سيدي الأمير محمد بن سلمان صاحب الفضل في كل ماتم، ولا تفيه الكلمات حقه مهما قلت أدام الله عزه وأطال عمره في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين".

وأضاف: "إدارة الرياضة من أصعب المؤسسات لأنك تتعامل مع وسط عاطفي يطلق أحكامه من القلب أكثر من العقل، ولذلك أتفهم هجوم وغضب مشجعي كل الأندية أحيانا، ثم رضاهم ومدحهم واشادتهم مرة أخرى، وهذه ليست تناقضات لكن تقلبات عاطفية أتفهمها".

واوضح : "ضميري راض كل الرضا، لاني اجتهدت وعملت بجد واخلاص وكنت اضع امام عيني خدمة بلادي وشبابه وفق توجيهات مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد، ومهما فعلت فهذا واجبي وليس فضل مني بل فضل بلادي على وقادتها الكرام سدد الله خطاهم".

وتابع: "نحن كسعوديين لا نخدم هذه البلاد طمعا في منصب أو جاه، أو مال، هو حب رضعنا من اثداء أمهاتنا، ونبتت عليه لحومنا وسرى في دمائنا، هذه هي السعودية وهذا هو الاصل في كل رجالها وفقهم الله".

وأضاف: "أما الجمهور الرياضي السعودي، فأقول: انتم طاقات كبيرة، دول كثيرة تتمنى هذه الكثافة وهذا الحراك الذي تقومون به، خرجت من بينكم مشرّفا بالقيادة الرياضية، وأعود بينكم متشرفا بأن اكون احدكم كما أنا دائما، صحيح نتخانق ونزعل ونرضى، لكن لا تسمحوا لأي دخيل يستغل ما بيننا في الاضرار ببلدنا".

وصدرت أوامر ملكية سعودية، من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بإعفاء المستشار تركي آل الشيخ، من رئاسة هيئة الرياضة السعودية وتعيين عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لهيئة.


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