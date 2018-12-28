» معلومة خطيرة عن المبيدات الزراعية في مصر

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الشبكة العربية ـ متابعات

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طالب الدكتور محمد فتحي، أستاذ الهندسة الحيوية بجامعة المنوفية، بتنظيم سوق المبيدات، موضحًا أن هذا التنظيم قائم على شقين تشريعي وتنفيذي.
وأضاف فتحي، خلال حواره مع برنامج "من سيزرع المليون" على فضائية "الصحة والجمال"، اليوم الخميس، أنه يجب على لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إلغاء المبيدات التى بها PHI فوق الـ 28 يومًا.
وشدد أستاذ الهندسة الحيوية بجامعة المنوفية، على ضرورة وضع المبيدات الزراعية تحت رقابة الدولة، قائلًا: "توجد مبيدات زراعية ممنوع استخدامها في ألمانيا ويتم استخدامها في مصر".

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