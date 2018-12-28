  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:27 ص
بحث متقدم
البطاطس

ارتفاع جديد في أسعار البطاطس الفترة المقبلة

توفيق عكاشة

هذه هي أوجه التشابه بين "السادات" و"السيسي"

صلاح

فاروق جعفر يوجه نصيحة هامة لمحمد صلاح

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على إقالة "آل الشيخ".. هذا ما قاله

البنك المركزي

تطورات جديدة بشأن أسعار الفائدة في البنوك

مجلس النواب

لهذه الأسباب وفد برلماني مصري يزور السودان

أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني

مرافقو المرضى.. أوجاع على قارعة الطريق

قرقاش

الإمارات: هذا شرط عودة سوريا للجامعة العربية

مستشفي الشاملة

بالفيديو والصور.. غرق مستشفى حكومي بمياه الصرف الصحي

الداخلية

الداخلية تفتح ملفات 9 فنانين لتهربهم من الضرائب

ترامب يحمل هؤلاء مسؤولية الإغلاق الحكومي

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب: الإغلاق الحكومي لن ينتهي إلا بهذا الأمر

#

بعد واقعة القاهرة.. الاتهامات تلاحق "ميلانيا"

#

وفد أمريكى يتفقد مطار القاهرة استعدادًا لوصول"ميلانيا ترامب"

#

"فوربس" تكشف حجم ثروة ترامب الحقيقية

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، المعارضة الديمقراطية مجددا المسؤولية عن الإغلاق الجزئي الحالي للوكالات والمؤسسات الاتحادية لليوم السادس.
ولجأ ترامب إلى تويتر للحديث عما وصفه بأنه "عرقلة" الديمقراطيين، وصدور حكم محكمة الشهر الماضي يحمي مئات الآلاف من المهاجرين الذين تم إدخالهم إلى البلاد بشكل غير قانوني، على أنهم أطفال.
وقال إنه لو لم يصدر الحكم بشأن برنامج الإجراء المؤجل للوافدين في سن الطفولة، لكان هناك اتفاق بشأن بناء الجدار.
وصدر حكم محكمة من الدائرة التاسعة في كاليفورنيا يوم الثامن من نوفمبر، حيث أمر الإدارة بمواصلة برنامج الإجراء المؤجل للوافدين في سن الطفولة.
ووصف ترامب الحكم بأنه "سخيف" وقال إنه بعد صدوره "ألغى" الديمقراطيون اتفاقا أجراه معهم حاول من خلاله تمويل جدارا حدوديا.
وغرد قائلا: هذا ما نحن فيه الآن، عرقلة الديمقراطيين للجدار المطلوب".
وتم تطبيق برنامج الإجراء المؤجل للوافدين في سن الطفولة في عام 2012 وقام بحماية ما يقدر بـ700 ألف مهاجر من الترحيل ومعظمهم من أصول إسبانية.
وأعلن ترامب عن خطط في سبتمبر عام 2017 للتخلص تدريجيا من هذا البرنامج، قائلا إن الرئيس باراك أوباما تجاوز سلطاته الدستورية عندما أصدره، ما تسبب في رفع العديد من الدعاوى القضائية ضد تلك الخطط.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» معلومة خطيرة عن المبيدات الزراعية في مصر
» الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات "الشحات"
» بعد قرارات الملك.. «بن سلمان» يظهر في مكان غير متوقع
» شاهد: ماذا فعل شريف عامر على الهواء؟
» "بن بندر" يكشف عن مصادر تسليح السعودية
» البورصة المصرية تخسر 4.1 مليار جنيه في أسبوع
» استقالة «آل الشيخ» من رئاسة اللجنة الأولمبية
» 5 أعوام سجنًا لأمين شرطة أدخل مخدرات للمساجين
» مصريان في قائمة منتخب قطر لأمم آسيا
» أول تعليق من "الجبير" بعد إعفائه من منصبه
» قرارات هامة لمجلس إدارة الأهلي

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي