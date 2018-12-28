روسيا: لا سبب لاستمرار وجود إيران العسكري في سوريا

28 ديسمبر 2018 - 12:10 ص

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، أن القوات الإيرانية ستنسحب من سوريا بعد إعادة وحدة أراضيها.



وقال بوجدانوف - وفقا لقناة روسيا اليوم، تعليقا على وجود القوات الإيرانية، "لن يكون لديهم سبب للبقاء هناك في حال إعادة السيادة السورية ووحدة أراضي البلاد".

