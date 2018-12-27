» البورصة المصرية تخسر 4.1 مليار جنيه في أسبوع

27 ديسمبر 2018 - 11:10 م

منيت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الحالي بخسائر بلغت نحو 1. 4 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 7. 740 مليار جنيه مقابل 8. 744 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 6. 0 %.



وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ،حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 17ر1% ليسجل مستوى 12984 نقطة،فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 65ر0 في المائة ليبلغ مستوى 674 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 86ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 1684 نقطة وبالنسبة لمؤشر/إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان فقد سجل تراجعا بنحو 2ر0% ليبلغ مستوى 13085 نقطة.



وأشار إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 6ر2 مليار جنيه من خلال تداول 555 مليون ورقة منفذة على 87 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 7ر6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 107ر1 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



وأوضح التقرير أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 4ر3 مليون جنيه ومن خلال تداول 8ر5 مليون ورقة منفذة على 480 عملية، ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 68ر89 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 32ر10%.



وأضاف أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 40ر85% من إجمالي تعاملات السوق بينما استحوذ المستثمرين الأجانب غير العرب على 93ر7% والعرب على 67ر6%وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 19ر4 مليون جنيه بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 70ر17 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافي شراء قدره 608ر6مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 08ر833 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.



وأضاف أن المؤسسات استحوذت على 40ر34% من المعاملات في البورصة ،وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60ر65% وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 7ر0 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

