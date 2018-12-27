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5 أعوام سجنًا لأمين شرطة أدخل مخدرات للمساجين

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الجنايات

امناء الشرطة

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين رغب محمد رفاعي ومعتصم محمد شوقي، وأمانة سر عصام سيد، بالسجن المشدد 5 أعوام لأمين شرطة بتهمة إدخال مواد مخدرة لمساجين بسجن شديد الحراسة بالمنيا.

واستمعت المحكمة لأقول الشهود ومرافعة الدفاع وتحريات المباحث الجنائية التي أكدت أن أمين الشرطة المتهم كان دائم التردد على أسر المساجين لتسهيل إدخال مواد مخدرة لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.

واستندت المحكمة في حكمها إلى توافر الأدلة وشهود الإثبات وأقوال زملاء المتهم "م. ه" 34 عاما، أمين شرطة معين على حراسة سجن المنيا شديد الحراسة، بإدخال مواد مخدرة لمساجين مقابل مبالغ مالية حيث ضُبط المتهم أواخر مارس الماضي بحوزته كميات كبيرة من الأقراص المخدرة ومبالغ مالية حصل عليها من زوجة أحد المساجين وأعترف بارتكاب الواقعة.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم تهم: الإخلال بالواجب الوظيفي، وحيازة مواد مخدرة محظور تداولها بالأسواق، والحصول على رشوة تخل بالعمل الوظيفي المنوط به.


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