سلفي لداعية إماراتي: تدعو للعلمانية وتهاجم أهل السنة

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الداعية حسين مطاوع
الداعية حسين مطاوع

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اهل السنة

سلفي

داعية إماراتي

شن حسين مطاوع، الداعية السلفي، هجوما كبيرا على الداعية الإسلامي وسيم يوسف خطيب وإمام جامع الشيخ زايد الكبير في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحا أنه دائما يتعرض لأهل السنة والجماعة بجهل، حسب قوله.

وقال "مطاوع"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "وسيم يوسف ذلك الداعية الذي أحسن به الظن كثيرا من الناس لا سيما المصريين منهم بعد سلسلة حلقاته التي تكلم فيها عن مصر وفضلها، وحلقاته التي حذر فيها من المناهج التكفيرية المتطرفة فعلا نجمه وازدادت أسهمه يوما بعد يوم ، إلا أننا فوجئنا بالرجل وقد نكص على عقبيه وبدا وكأنه يدعو للعلمانية بشكل علني وأدخل نفسه في حوارات في عدة قضايا وانتصر فيها كلها لما يضاد ما عليه أهل السنة.

وأضاف: "من هذه القضايا مثلا تعريضه ولمزه لأهل السنة لتقديمهم النقل على العقل ووصفهم بأنهم يحتقرون العقل واستخدامه عندهم جريمة وهذا كذب واضح وجهل فاضح منه".

وتابع: "هذا باختصار بيان عقيدة أهل السنة في ذلك للرد على كلامه ولدفع افترائه :فما يعتقده أهل السنة أن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول، وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في السمع وليس منه، وما يدخل في العقل وليس منه، وقد أعمل الصحابة رضي الله عنهم هذا الأصل، وتلقاه عنهم التابعون، وتواترت عبارات أهل العلم بهذا المعنى.

وأضاف: "قال ابن تيمية رحمه الله: فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات، والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم .

واختتم: "وقال الإمام الشافعي رحمه الله: كل شيء خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط، ولا يقوم معه رأي ولا قياس، فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد معه أمر ولا نهي غير ما أمر هو به وقال الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاء رجل أجدل من الآخر، رد ما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم؟".


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