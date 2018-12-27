منتخب اليد يهزم أوكرانيا 24/25

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المنتخب الوطني

المصريون

كرة اليد

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزًا وديًا على أوكرانيا 24/25 في أولى مباريات الفراعنة بدورة لاتفيا الودية التي انطلقت اليوم وتستمر حتى بعد غد السبت، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في ألمانيا والدنمارك بداية من 10 يناير المقبل.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 12/12، وكان المنتخب الوطني قريبا من إنهائه لصالحه، قبل أن يدرك المنتخب الأوكراني التعادل في اللحظات الأخيرة.

شهدت المباراة تألقا ملحوظا لنجم المنتخب أحمد الأحمر، وحارس مرمى المنتخب كريم هنداوي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب في السادسة مساء غد الجمعة مع بلجيكا في ثاني مبارياته الودية، ثم يختتم مبارياته بلقاء لاتفيا في الثانية عشرة ظهر السبت.

تضم قائمة المنتخب 17 لاعبًا وهم "كريم هنداوي وعصام الطيار وعمر الوكيل وكريم أيمن وعلي زين ويحيى الدرع وعبد الرحمن فيصل وعمر حجاج وإسلام حسن وأحمد خيري وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم ومحمد جمال".

يضم الجهاز الفني: الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، وحسين زكي وهاني الفخراني مدربين مساعدين، وسيرجيو سانشيز مخطط الأحمال، ونور أبوزيد المدير الإداري، ومحمد شوقي طبيبا للمنتخب.

يبدأ المنتخب الوطني مبارياته في المونديال بمواجهة السويد في التاسعة والنصف مساء الجمعة 11 يناير "بتوقيت القاهرة"، وفي مبارياته الثانية يواجه المنتخب القطري في الرابعة والنصف مساء الأحد 13 يناير.

وفي مباراته الثالثة يواجه الأرجنتين في السابعة مساء الإثنين 14 يناير، وفي مباراته الرابعة يواجه المجر في السابعة مساء الأربعاء 16 يناير، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة أنجولا في الرابعة والنصف مساء الخميس 17 يناير.

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