تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بالمعادى

27 ديسمبر 2018 - 08:35 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بالمعادى، لجلسة 27 يناير المقبل لحضور المتهم الثالث.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وأسندت النيابة للمتهمين " زين على، و مصطفى على، وغاندي زين على"، تهمة قتل المجنى عليه " إبراهيم عبد الباقى" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك السلاح النارى المذخر ، وتوجهوا إلى المكان الذين أيقنوا تواجده به وهو شارع كورنيش النيل، وقاموا بمطاردته حتى ضاقت به الطرق مختبأ بأحد المنازل، فأنذره المتهم الأول بوابل من الرصاص، فأحدث به الإصابات الموصوفة التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة سلاح نارك مششخن "بندقية ألية" بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لحيازة ذخائر نارية تستخدم فى السلاح المذكور سلفا، بدون تصريح.