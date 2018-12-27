الحزب الحاكم بالجزائر: «بوتفليقة» مرشحنا للانتخابات الرئاسية

27 ديسمبر 2018 - 08:30 م

أكد معاذ بوشارب، المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) بالجزائر، إلى أن انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها ربيع 2019، مؤكدا أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هو مرشح جبهة التحرير.

وقال معاذ في بيان للحزب، اليوم الخميس 27 ديسمبر، إن حزب جبهة التحرير الوطني يريد أن يكون أبريل 2019 عرسا ديمقراطيا يتوج به رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية.

وقال بوشارب “إن حزب جبهة التحرير الوطني جعل منا أسرة واحدة وجاءت هذه الوسيلة لترص صفوفنا أكثر وتجعلنا تحت سقف واحد لنفكر ونتفاعل معا من أجل مستقبل واعد لوطننا وخاصة ونحن على مقربة من الاستحقاق الرئاسي الذي نريده أن يكون عرسا ديمقراطيا يتوج به مرشح الحزب المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة استكمال المسار الإصلاحي من أجل استقرار الجزائر وتنميتها على مختلف الصعد”.

وتعد هذه الخرجة من منسق عام الحزب الحاكم، بمثابة رد غير مباشر على التسريبات والمعلومات المتداولة بشأن إمكانية تأجيل الموعد الرئاسي من أجل التمديد للرئيس بوتفليقة.

كما أعاد بوشارب، مشروع الولاية الخامسة للرئيس إلى الواجهة، بعد إعلانه أن بوتفليقة، سيكون مرشح حزبه.

وخلال الأسابيع الماضية، تراجعت دعوات أحزاب ومنظمات موالية للرئيس من أجل الترشح لولاية خامسة.