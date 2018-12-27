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نجم إنبي يتمسك بالانضمام للأهلي

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المصريون

الاهلى

انبى

كشف مصدر مقرب من حمدي فتحى لاعب خط الوسط بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، بأن اللاعب متمسك بالانتقال للنادي الأهلي فى شهر يناير المقبل.

?وأكد المصدر، على رفض اللاعب البقاء فى صفوف إنبي لنهاية الموسم، خاصة وأنه يسعى للانضمام لمنتخب مصر عبر الأهلي، حيث يرى فرصته كبيرة فى اللعب بأمم إفريقيا 2019.

وأوضح، بأن حمدي فتحي رفض قرار إدارة إنبي والتى اجتمعت معه بالفعل خلال الساعات الماضية، لمحاولة إقناعه بالبقاء داخل صفوف الفريق لنهاية الموسم، لكن اللاعب تمسك بالرحيل.

?وشدد المصدر، على أن حمدي فتحى لا يريد تكرار سيناريو رامى صبرى عندما كان قريبًا من الانتقال للأهلي فى يناير الماضي، ثم قام الأهلى بصرف النظر عن ضمه، حيث يخشى اللاعب من قيام النادى الأحمر بصرف النظر عن ضمه.

?وأكد بأن حمدي وقع على عقود رسمية للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف، وأنه يرى بأن إدارة إنبي تطلب مبالغ كبيرة، لكنه لن يفقد الأمل فى إرتداء القميص الأحمر، خصوصا أن فترة الانتقالات لازالت طويلة.


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