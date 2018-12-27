الدعوة السلفية: الإخوان يدعمون الفوضى لتقسيم الوطن العربي

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قال أحمد هلال، القيادي بالدعوة السلفية، إن جماعة الإخوان المسلمين تساند احتجاجات السودان لتنفيذ مخطط التقسيم المسمي بالشرق الأوسط الجديد.

وتساءل "هلال"، خلال بيان له أطلعت "المصريون" على نسخة منه: "ألم يكن لجماعة الإخوان عبر وعظات ودروس مستفادة مما أحدثته الثورات في بلادنا حتى يدعموا ثورة السودان لتلحق بالفوضى والخراب العربي؟".

وأضاف: "أم هي خدمة مدفوعة وممولة أو هو قربان يقدمه الإخوان لتنفيذ مخطط التقسيم المسمي بالشرق الأوسط الجديد؟".

وتابع: "الإخوان يدركون جيداً وهم وزيف الثورات في بلادنا العربية ولكن الغرب يستخدمهم فيعدهم ويمنيهم ويستدرجهم ويركبهم ليصل إلي بغيته مستغلا سذاجتهم السياسية وطمعهم في الحكم وزخمهم وظهيرهم الشعبي في البلدان التي مازالوا يحتفظون فيها برصيد جماهيري".

واختتم: "ويصدقهم الإخوان كعادتهم بداية من ثورة يوليو إلي ثورة يونيه ، ثم ينقلب السحر علي الساحر وينفض الغرب أيديهم من الإخوان عند أقرب محطة وصول لمصالحهم أو نفاذ رصيد الإخوان أيهما أقرب".


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