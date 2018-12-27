مروان: "الحكومة مش غاوية تنكد على الناس"

27 ديسمبر 2018 - 08:17 م

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة لم يكن أمامها خيار سوى الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "الحكومة مش غاوية تنكد على الناس ولكن تسعى إلى توفير حياة ملائمة وفقًا للظروف الحالية".

وقال "مروان"، خلال حديثه لبرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر تحسنت كثيرا اقتصاديا، وسيجني المواطنون ثمار إجراءات الإصلاح قريبًا.

وعن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة أكد أنها قائمة على التعاون، ولا توجد هناك صورة واقعية تصل للرأي العام عما يدور داخل البرلمان.

وأشار إلى أنه من النادر ما يطلب البرلمان وزيرا بصفته وشخصه، لافتًا إلى أنه خلال دور الانعقاد الحالي حضر 21 وزيرا إلى المجلس خلال الجلسات العامة، لافتًا إلى أن أساس العمل في الحكومة حاليًا قائم على الشفافية والمكاشفة.