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مروان: "الحكومة مش غاوية تنكد على الناس"

الحياة السياسية

المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب
المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب

محمد عبدالرحمن

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البرلمان

مجلس النواب

الحكومة

الإصلاح الاقتصادي

عمر مروان

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة لم يكن أمامها خيار سوى الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "الحكومة مش غاوية تنكد على الناس ولكن تسعى إلى توفير حياة ملائمة وفقًا للظروف الحالية".

وقال "مروان"، خلال حديثه لبرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر تحسنت كثيرا اقتصاديا، وسيجني المواطنون ثمار إجراءات الإصلاح قريبًا.

وعن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة أكد أنها قائمة على التعاون، ولا توجد هناك صورة واقعية تصل للرأي العام عما يدور داخل البرلمان.

وأشار إلى أنه من النادر ما يطلب البرلمان وزيرا بصفته وشخصه، لافتًا إلى أنه خلال دور الانعقاد الحالي حضر 21 وزيرا إلى المجلس خلال الجلسات العامة، لافتًا إلى أن أساس العمل في الحكومة حاليًا قائم على الشفافية والمكاشفة.


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