تفاصيل فتح باب الحجز في مشروع "سكن مصر" بسبع مدن جديدة

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صطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق العمرانيه

متابعات - خالد الشرقاوي

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الحجز

سكن مصر

 أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان عن إعادة طرح 5694 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح من 106- 118 مترا مربعا بمدن "القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والمنيا الجديدة وغرب قنا ومدينة نصر وغرب أسيوط"، وذلك للمواطنين السابق تقدمهم لحجز الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى والثانية من وحدات المشروع ولم يوفقوا في الحصول على وحدة سكنية بالقرعات العلنية التي تم إجراؤها للمرحلتين.

وأشارت الوزارة إلى أن شروط الحجز أن يكون المتقدم من العملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز بالمرحلة الأولى والثانية ولم يقم بسحب جدية الحجز السابق سداده، ويمكن تعديل الرغبة من المدينة السابق التقدم اليها بالمرحلتين السابقتين إلى أي مدينة أخرى من المدن المتاحة على أن يقوم بسداد فرق مقدم الحجز أن وجد بأحد فروع بنك التعمير والإسكان وتحويل كامل قيمة جدية الحجز لحساب رقم الاستمارة المستخرج من الموقع الإلكتروني.

وأكدت على أن التخصيص بنظام اسبقية الحجز الإلكتروني، وسداد مقدمات الحجز بداية من 6 يناير القادم.


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