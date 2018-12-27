الداخلية تفتح ملفات 9 فنانين لتهربهم من الضرائب

27 ديسمبر 2018 - 07:43 م

شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم حملة مُكبرة بالتنسيق مع لجان من مصلحة الضرائب، استهدفت فحص الفنانين المسجلين بمأمورية الضرائب العامة والغير مسجلين والمتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم للخزانة العامة للدولة.

وتم حصر 9 فنانين وبفحصهم تبين قيامهم بمزاولة نشاطًا كبيرًا محُققين من جراء ذلك أرباحًا مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة على نشاطهم لمأموريات الضرائب العامة المختصة بمحاسبتهم بالمخالفة لأحكام قانون الضرائب على الدخل.

وضمت قائمة الفنانيين أبرزهم: تامر ح.ع، ومقيم بالجيزة، قام بإخفاء مبلغ وقدره ( 2،085،060 مليونان وخمسة وثمانون ألفًا وستون جنيهًا ) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.

كذلك الفنانة دلال ع، ومقيمة بالجيزة، قامت بإخفاء مبلغ وقدره (1،455،050 مليون وأربعمائة خمسة وخمسون ألفًا وخمسون جنيهًا ) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبتها الفنانة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الفنانه روجينا أ.ع، ومقيمة بالجيزة، حيث قامت بإخفاء مبلغ وقدره (850،000 ثمانمائة وخمسون ألف جنيه ) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبتها.

هانى م.م، ومقيم بالقاهرة، قام بإخفاء مبلغ وقدره (775،000 سبعمائة خمسة وسبعون ألف جنيه ) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته، إدوارد ب.ف، ومقيم بالقاهرة، قام بإخفاء مبلغ وقدره (416،000 أربعمائة وستة عشر ألف جنيه ) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.

كما كشفت محمد ع.ع، ومقيم بالقاهرة.. حيث قام بإخفاء مبلغ وقدره (377،519 ثلاثمائة سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعة عشر جنيهًا ) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.

إيمان ع.م، ومقيمة بالجيزة، قامت بإخفاء مبلغ وقدره (353،775 ثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمائة خمسة وسبعون جنيهًا ) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبتها، والفنان طلعت ز.م، ومقيم بالجيزة، حيث قام بإخفاء مبلغ وقدره (290،577 مائتان وتسعون ألفًا وخمسمائة سبعة وسبعون جنيهًا ) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.

وكذلك الفنانة "يسرا م.ا"، ومقيمة بالجيزة، قامت بإخفاء مبلغ وقدره (287،425 مائتان سبعة وثمانون ألفًا وأربعمائة خمسة وعشرون جنيهًا ) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبتها.