» «الصقر» يكشف مصير «بيراميدز»

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ال الشيخ

المصريون

تركي

بيراميدز

قال أحمد حسن المستشار الفني لنادي بيراميدز، أن فريق الكرة سيواصل مسيرته كما هو دون وجود مشكلات في الوقت الحالي، وذلك على خلفية بعد إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه كرئيس لهيئة الرياضة السعودية.

وأضاف حسن في تصريحات صحفية: «لا توجد أزمة لدينا ولا يوجد أي جديد في أي شيء، الأمور تسير كما هي داخل النادي".

وكانت حالة من الجدل قد أثيرت عقب صدور أمر ملكي سعودي بإعفاء تركي آل الشيخ من منصبه كرئيس لهيئة الرياضة السعودية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي المصرية لارتباط اسمه بنادي بيراميدز.

ورفض حسن التطرق لأي أمور خاصة بمستقبل النادي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن النادي يعمل بشكل مؤسسي والأمور تسير كما هو معتاد سواء داخل النادي أو داخل فريق الكرة الذي يستعد حاليا لمواجهة الأهلي 4 يناير المقبل ضمن مباريات الدوري.


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