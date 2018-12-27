"الداخلية" تداهم 11 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان

27 ديسمبر 2018 - 07:29 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ، حملة تستهدف عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية

وأسفرت جهود تلك الحملات عن إستهداف (11) مركز لعلاج الإدمان "غير مرخصة" بنطاق مديريات أمن " القاهرة - الإسكندرية - السويس - الإسماعيلية ".. حيث تبين عدم وجود عقد تداول نفايات وعدم توافر تجهيزات طبية ، وغرف (عناية – طوارئ – إفاقة) وعدم وجود فريق طبى، ووجود كمية من الأدوية بدون إشراف طبى وعدم وجود ترخيص من إدارة العلاج الحر وعدم وجود ملفات علاج للمرضى أو إقرارات بالعلاج من المرضى .



