"الداخلية" تداهم 11 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان

متابعات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ، حملة تستهدف عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية
وأسفرت جهود تلك الحملات عن إستهداف (11) مركز لعلاج الإدمان "غير مرخصة" بنطاق مديريات أمن " القاهرة - الإسكندرية - السويس - الإسماعيلية ".. حيث تبين عدم وجود عقد تداول نفايات وعدم توافر تجهيزات طبية ، وغرف (عناية – طوارئ – إفاقة) وعدم وجود فريق طبى، ووجود كمية من الأدوية بدون إشراف طبى وعدم وجود ترخيص من إدارة العلاج الحر وعدم وجود ملفات علاج للمرضى أو إقرارات بالعلاج من المرضى .
فجر05:28 ص
فجر
05:28
شروق
06:57
ظهر
12:01
عصر
14:46
مغرب
17:05
عشاء
18:35