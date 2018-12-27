بعد قرارات الملك.. «بن سلمان» يظهر في مكان غير متوقع

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورا لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أثناء قضائه إجازته السنوية.

واختار ولي عهد السعودية، قضاء الإجازة في السعودية، وتحديدا في جبال اللوز في منطقة تبوك.

وشارك موقع "هاشتاق السعودية" الموثق، صورا للأمير محمد بن سلمان أثناء تواجده على قمة أحد جبال اللوز.

?وأجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، تعديلات على مجلس وزراء المملكة برئاسته؛ كان أبرزها تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية، خلفا لعادل الجبير الذي أصبح وزيرا للدولة للشؤون الخارجية.

وبحسب بيان تمت تلاوته على قناة "الإخبارية" السعودية وأوردت تفاصيله وكالة "واس" الرسمية، تمت إعادة تشكيل مجلس الوزراء؛ وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع "تعديل المادة 30 من نظام مجلس الوزراء، لتصبح بالنص الآتي: يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".ولم يحقق الكنز الإيرادات المتوقعة منه عندما طرح العام الماضي أمام فيلم «الخلية» لأحمد عز والذي اقترب من الـ60 مليون، بينما توقف الكنز عند 20 مليون فقط، وإنتاج وليد صبري.


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