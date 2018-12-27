» «مورينو»: «صلاح» أخرس المشككين في قدراته

27 ديسمبر 2018 - 07:15 م

أشاد ألبرتو مورينو لاعب ليفربول الإنجليزي، بالمستوي المميز الذي يقدمه النجم محمد صلاح جناح "الريدز" والمنتخب الوطني، في المباريات الأخيرة بمختلف المسابقات.

وقال ألبرتو مورينو في تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، "تألق محمد صلاح أخرس منتقديه الذين تحدثوا في بداية الموسم بأن محمد صلاح لن يؤدي مثلما فعل الموسم الماضي".

أضاف لاعب ليفربول "لا أود الحديث عن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح في مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي، تلك الواقعة أصبحت من الماضي، لا أحد يتذكر تلك الواقعة حالياً في ليفربول".

وسجل محمد صلاح هدفاً وصنع أخر فى فوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4 – 0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 51 نقطة، متفوقاً بفارق 6 نقاط على توتنهام صاحب المركز الثانى، وبفارق 7 نقاط على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.

ويلتقي ليفربول مع أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى بعد غد السبت بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.