"الإغاثة التركية" تقدم كراسي متحركة لـ 90 معاقًا بغزة

27 ديسمبر 2018 - 07:09 م

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH "، الخميس، كراسٍ متحركة لمبتورى الأطراف التي تسببت بها الاعتداءات الإسرائيلية على مسيرات "العودة" في قطاع غزة.

وقال محمود الشرفا، مدير الإعلام في فرع الهيئة بالقطاع، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إن الهيئة قدمت كراسٍ متحركة لـ 90 شخصًا.

وأوضح "الشرفا" أن الأشخاص الذين تلقوا المساعدات يعانون من بتر وعجز في أطرافهم السفلية بفعل الاعتداء الإسرائيلي عليهم خلال مسيرات العودة، التي تنطلق كل جمعة، منذ مارس 2018.

وأضاف أن قيمة المشروع تبلغ 18 ألف يورو، مشيرًا أنه يهدف للتخفيف عن تلك الفئة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها أهالي القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 12 عامًا.

ومنذ مارس الماضي، يشارك آلاف الفلسطينيين أيام الجُمع، في مسيرات "العودة" على مقربة من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجًا على الحصار.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الاحتجاجات بالقوة المفرطة، بإطلاق النار على المحتجين الفلسطينيين، الأمر الذي يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.