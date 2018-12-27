» «مجدي يعقوب» يكشف عن أسرار ابتكاره عملية «الدومينو»

27 ديسمبر 2018 - 07:03 م

تحدث جراح القلب الشهير السير مجدي يعقوب، عن أسرار زراعة القلب في الفترة الحالية وعن إسهاماته في جراحات القلب واختراعه عملية تسمى بـ"الدومينو".

وقال مجدي يعقوب في حوار مع الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه: "لم يقدم علما جديدا لأن جراحة القلب كانت موجودة بالفعل من قبل"، ولكنه قام بإضافة الكثير إليها، منها أن زراعة قلب كامل ليس مجرد عملية فتح للقلب كما كان يحدث في الماضي، ويعد ذلك هاما للغاية لأن عملية الانقباض والانبساط لعضلات القلب لا بد أن تكون كاملة".

وأضاف يعقوب أنه كان من المعروف في الماضي أن يتم التخلص من القلب والرئتين عند حدوث تضخم بهما، ولكنه اقترح استخدام القلب حتى وإن كان متضخما، فيمكن أن يستفيد به مريض آخر يعاني من تضخم في الرئتين، وتعرف تلك العملية بـ "الدومينو" فهي تشبه لعبة الدومينو لأنها تعتمد على تبادل الأماكن.