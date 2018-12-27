مباراتان بدون جمهور لإنتر ميلان بسبب «كوليبالي»

27 ديسمبر 2018 - 06:55 م

قضت الهيئة القضائية بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، بإقامة مباراتين لنادي إنتر ميلان على أرضه دون جمهور، بسبب الإساءة العنصرية التي شنتها جماهير النيراتزوري ضد خاليدو كوليبالي لاعب نابولي، خلال مباراة الفريقين بالأمس في الدوري الإيطالي.

ووجهت جماهير إنتر ميلان سلسلة من الهتافات العنصرية ضد كوليبالي مدافع نابولي بسبب بشرته السمراء خلال فوز النيراتزوري بالأمس 1-0.

ووفقًا لموقع فوتبول إيطاليا قرر القاضي الرياضي بالدوري الإيطالي معاقبة إنتر ميلان بلعب مباراتين على أرضه من دور جمهور ، ومباراة أخرى مع إغلاق الكورفا بسبب ما بدر من الجماهير في مباراة نابولي.

ولذلك سيلعب إنتر ميلان بدون جمهوره أمام بينفينتو وساسولو ، في حين لن يكون كورفا نورد مفتوحًا لمباراة بولونيا يوم 3 فبراير.