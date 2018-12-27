  • الخميس 27 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:43 م
بحث متقدم
مستشفي الشاملة

بالفيديو والصور.. غرق مستشفى حكومي بمياه الصرف الصحي

الداخلية

الداخلية تفتح ملفات 9 فنانين لتهربهم من الضرائب

محمد بن سلمان

بعد قرارات الملك.. «بن سلمان» يظهر في مكان غير متوقع

كامل الوزير

قيادي إخواني منشق: كامل الوزير «إمحوتب مصر»

منتخب قطر

مصريان في قائمة منتخب قطر لأمم آسيا

أمطار غزيرة

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد البرودة وسقوط أمطار غدًا

عادل الجبير

أول تعليق من "الجبير" بعد إعفائه من منصبه

أبوالغيط

الجامعة العربية:«الربيع العربي» سبب الإرهاب

الإمارات تستدعى السفير الإيراني

الإمارات تعيد فتح سفارتها في سوريا

حبس

بسبب «ركنة سيارة».. حبس 11 متهمًا لمدة سنة

مباراتان بدون جمهور لإنتر ميلان بسبب «كوليبالي»

الرياضة

انتر ميلان
انتر ميلان

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. استبعاد «ميلان» من البطولات الأوروبية لمدة عامين

#

تعديل موعد مباراة الأهلي وبتروجت

#

«الكاف» يعاقب الترجي قبل مواجهة الأهلي

#

طبيب للمحكمة: "زوجتى بتخرج بشعرها من غير ما أعرف"

المصريون

كوليبالي

إنتر ميلان

قضت الهيئة القضائية بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، بإقامة مباراتين لنادي إنتر ميلان على أرضه دون جمهور، بسبب الإساءة العنصرية التي شنتها جماهير النيراتزوري ضد خاليدو كوليبالي لاعب نابولي، خلال مباراة الفريقين بالأمس في الدوري الإيطالي.

ووجهت جماهير إنتر ميلان سلسلة من الهتافات العنصرية ضد كوليبالي مدافع نابولي بسبب بشرته السمراء خلال فوز النيراتزوري بالأمس 1-0.

ووفقًا لموقع فوتبول إيطاليا قرر القاضي الرياضي بالدوري الإيطالي معاقبة إنتر ميلان بلعب مباراتين على أرضه من دور جمهور ، ومباراة أخرى مع إغلاق الكورفا بسبب ما بدر من الجماهير في مباراة نابولي.

ولذلك سيلعب إنتر ميلان بدون جمهوره أمام بينفينتو وساسولو ، في حين لن يكون كورفا نورد مفتوحًا لمباراة بولونيا يوم 3 فبراير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرارات هامة لمجلس إدارة الأهلي
» «الصقر» يكشف مصير «بيراميدز»
» استقالة وزير سوداني تضامنًا مع الاحتجاجات
» الأهلي ينهى اتفاقه مع هيدرسفيلد على ضم «رمضان»
» «مورينو»: «صلاح» أخرس المشككين في قدراته
» رئيس الأهلي يوجه رسالة لـ«آل الشيخ» بعد إعفائه من منصبه
» «مجدي يعقوب» يكشف عن أسرار ابتكاره عملية «الدومينو»
» ابنة «بيل جيتس» تزور القاهرة مع حبيبها المصري
» «كورال» البريطاني: «صلاح» سينتقل إلى ريال مدريد
» "شرعية الأحواز" تستنكر حملة الاعتقالات الإيرانية ضد العمال
» المشدد 6 سنوات لنجل فنان شهير لاتجاره بالمخدرات

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية