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الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

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تركيا ترسل تعزيزات عسكرية
تركيا ترسل تعزيزات عسكرية

وكالات - خالد الشرقاوي

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الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

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وصول تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود مع سوريا

سوريا  الجيش التركي   تعزيزات

وصلت تعزيزات عسكرية تركية جديدة، الخميس، إلى ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، بهدف تعزيز الوحدات المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا.

وأفادت وكالة الأناضول، بأن التعزيزات تضم ناقلات جند وشاحنات ومركبات عسكرية أخرى، مستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة.

وصلت التعزيزات الولاية وسط تدابير أمنية مشددة، ودخلت قيادة "لواء المدرعات 20" في منطقة "خليلية"، ليتم توزيعها لاحقًا على الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا

وتتوالى تعزيزات الجيش التركي إلى المنطقة وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد تنظيمات إرهابية شمالي سوريا.


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