إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم

27 ديسمبر 2018 - 06:35 م

أصيب 6 أشخاص، الخميس، في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص على الطريق الحر (بنها – شبرا الخيمة) بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإعادة الحركة إلى طبيعتها مرة أخرى.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، فانتقل اللواء نبيل عدلى مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء هشام دياب وكيل الإدارة، وتبين اصطدم سيارة نقل بأخرى ميكروباص محملة بالركاب من الخلف ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.

وتبين أن سبب الحادث سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتولت النيابة التحقيق.