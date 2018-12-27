تفاصيل 6 أفلام في موسم إجازة نصف العام

27 ديسمبر 2018 - 06:35 م

أيام وتبدأ سنة جديدة للسينما المصرية، حيث سيبدأ موسم إجازة نصف العام والذي سيشهد انتعاشة سينمائية قوية بتواجد عدد كبير من الأفلام على عكس العادة التي تتم كل عام حيث كان يتنافس الكبار دائما في عيدي الفطر والأضحي.

هذا العام تبدو المنافسة أقوى على موسم إجازة منتصف العام، حيث يتنافس عدد كبير من نجوم الصف الأول منهم كريم عبدالعزيز ومحمد سعد ومحمد رمضان وأحمد آدم وماجد الكدواني وهند صبري وغادة عادل.

6 أفلام اتخذت الشركات المنتجة لهم قرار الطرح في يناير المقبل من 2019، وهما «الكنز» الجزء الثاني والذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم وهما محمد سعد وهند صبري وروبي وهيثم أحمد زكي وعباس ابو الحسن وأحمد حاتم وأحمد رزق وأمينة خليل وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.

ولم يحقق الكنز الإيرادات المتوقعة منه عندما طرح العام الماضي أمام فيلم «الخلية» لأحمد عز والذي اقترب من الـ60 مليون، بينما توقف الكنز عند 20 مليون فقط، وإنتاج وليد صبري.

الفيلم الثاني في هذا الموسم هو «نادي الرجال السري» بطولة كريم عبدالعزيز والذي يمثل عودة للسينما بعد فيلم الفيل الأزرق، حيث يظهر بشكل كوميدي ويشاركه ماجد الكدواني وغادة عادل وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي وإنتاج وائل عبدالله.

الفيلم الثالث هو 122 بطولة طارق لطفي والذي يمثل عودة للسينما وتصدره البطولة حيث يشهد الفيلم ترقب واضح لصناع العمل من انتقال نجم تليفزيوني إلى شاشة السينما، ويشارك «لطفي» أحمد داود وأمينة خليل ويظهر كضيوف شرف محمد ممدوح وأحمد الفيشاوي وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج العراقي ياسر الياسري إنتاج سيف العريبي.

الفيلم الرابع «قرمط بيتمرمط» بطولة أحمد آدم، وهو العمل الذي يراهن صناعه على شخصية «القرموطي» الشهيرة التي غالبًأ ما تحقق النجاح لثقة الجمهور فيها، وارتبطت بها بطل العمل، ويشارك «آدم» البطولة وليد فواز ودينا فؤاد وبيومي فؤاد ومي سليم ومحمد ثروت وانتصار وتأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار إنتاج أحمد السبكي.

الفيلم الخامس هو «ساعة رضا» ويتكون من بطولة جماعية شبابية يتصدرها الكوميديا حيث يشارك البطولة أحمد فتحي ومحمد ثروت ودينا فؤاد طارق صبري وإسلام إبراهيم وشيماء سيف وهالة فاخر وطاهر أبوليلة وإخراج هاني حمدي وإنتاج أحمد السبكي.

الفيلم السادس، «الضيف» حيث حتى الآن مع قرار طرحه في دور العرض بإجازة نصف العام لم تصرح الرقابة على المصنفات بإجازة عرضه حتي الآن، ولم يظهر مؤشر طرحه من عدمه، وهو بطولة خالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادي الباجوري وإنتاج أحمد فهمي.