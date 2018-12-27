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ضبط صاحب محل عطارة بحوزته 1000عبوة منشط جنسي

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ضبط 2 مليون قرص منشط جنسي بالإسكندرية
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ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على صاحب محل عطارة، لاتهامه بالاتجار فى المنشطات الجنسية مجهولة المصدر بالجمالية، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تمكن قسم شرطة الجمالية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار فى المنشاطات الجنسية، وتبين أنه "فتحى ع.ب"، سن 57 ، صاحب محل عطارة، لقيامه بالإتجاربالمنشطات الجنسية مجهولة المصدر، ويتخذ من المحل ملكه مكاناً لتجارته غير المشروعة، وعثر بداخل المحل على ( 1000عبوة)، جميعها مجهولة المصدر، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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