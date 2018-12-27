القبض علي هارب من مؤبد بحلوان

27 ديسمبر 2018 - 05:59 م

تمكن قسم شرطة حلوان، من ضبط أحد الأشخاص محكوم عليه بالسجن المؤبد، وتبين أنه "عامر ط.أ"، سن 47 ، تاجر خردة، ، المحكوم عليه بالسجن المؤبد .

كما نجح قسم شرطة السيدة زينب، فى ضبط شخصين عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص، وتبين أنهما كلا من "محمد ك.أ"، سن 27 ، عاطل ، مسجل شقى خطر "سرقات عامة"، و"عمرو م.ف" سن 17 عاطل ، سبق إتهامه فى 3 قضايا متنوعة )، عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بدائرة القسم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وبعرض الهاتف المحمول على المجنى عليه تعرف عليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.