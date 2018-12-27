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«مستقبل وطن» بالسويس يرفع المخلفات بمنطقة السادات بحي الأربعين

قبلي وبحري

مستقبل وطن
مستقبل وطن

حسن عاشور

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نظم حزب مستقبل وطن أمانة السويس برئاسة المحاسب احمد خشانة ، حملة لإزالة المخلفات والقمامة بمنطقة السادات بحي الأربعين بالتعاون مع الحي والأجهزة التنفيذية ضمن المبادرة التي أطلقها الحزب  لرفع المخلفات بشوارع المحافظة لإعادة المظهر الحضاري لها .

ومن جانبه صرح المحاسب احمد خشانة ، ان هذه المبادرة هي استكمالا لعمل الحزب في مجال الخدمة العامة للعمل على الصالح العام في القضاء على مشاكل السويس في مجال القمامة للتخلص منها نهائيا .

وأضاف " خشانة " فى تصريحات صحفية له اليوم ، إن المبادرة مستمرة وستشمل إحياء السويس الخمسة لرفع المخلفات وأكوام القمامة الموجودة بكل حي بالإضافة الى وجود حملات توعية للمواطنين للحفاظ على نظافة الأماكن المتواجدين بها .



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