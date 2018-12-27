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اليوم.. انتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 70%

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وزارة المالية
وزارة المالية

حسن عاشور

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أكدت وزارة المالية  ، أن اليوم  الخميس هو اليوم الأخير لانتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، على أن تبدأ غدًا "الجمعة" 28 ديسمبر 2018 المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعفاء بنسبة 50% من مقابل التأخير ولمدة 45 يوم حتى 9 فبراير 2018.

وأشار بيان صادر من الوزارة، أنه نظرًا لإقبال الممولين على كافة المأموريات الضريبية لسداد الضرائب المستحقة والاستفادة من المرحلة الثانية بنسبة 70% فقد أصدرت مصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين تعليمات تنفيذية إلى جميع المأموريات الضريبية بمد ساعات العمل حتى الساعة 8 مساء لاستقبال ممولى الضرائب ولن يتم إغلاق أبواب المأموريات حتى الانتهاء من آخر ممول متواجد بالمأموريات لسداد الضريبة المستحقة.

وطالب البيان جميع المسجلين والممولين سرعة التوجه للمأموريات التابعين لها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها اليوم " الخميس".

وأشار البيان إلى أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير في المرحلة الأولى كانت بنسبة 90% وحققت فوائد أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه حيث تنازلت الدولة عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية، ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.


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