أول تعليق من "الجبير" بعد إعفائه من منصبه

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السعودية

عادل الجبير

اوامر ملكية

علق عادل الجبير، وزير الدولة السعودية، على إعفائه من منصبه كوزير للخارجية، معربًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز على الثقة بتعيينه في المنصب الجديد.

وكتب "الجبير"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "أرفع الشكر والتقدير والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتعييني وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء".

وكان العاهل السعودي أصدر أصدر أمرًا ملكيًّا يقضي بـ"إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته".

وجاء التشكيل كالتالى

- تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا بمجلس الوزراء.

- تعيين تركي الشبانة وزيرا للإعلام

- أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

- تعيين عبد الله بن بندر وزيرا للحرس الوطني


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