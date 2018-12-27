7 مميزات يتيحها «واتساب» بدءًا من 2019

27 ديسمبر 2018 - 05:43 م

قررت شركة "فيس بوك" - المالكة لتطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" - إتاحة العديد من المميزات الجديدة في التطبيق صاحب الشعبية الكبرى بدءًا من 2019 .

وفيما يلي هذه المميزات:

1- وضع الظلام:

هذه الميزة سوف تحول خلفية دردشة واتس آب مظلمة، كما سيكون الوضع المظلم على WhatsApp مشابهًا لما لدينا على التطبيقات الشائعة مثل يوتيوب وتويتر وخرائط جوجل، وتتاح الميزة لمنصتي أندرويد وiOS .

2- مشاركة معلومات الاتصال عبر QR :

هذه الميزة ستساعد مستخدمي واتس آب على مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم بسهولة أكبر، كما سيساعد المستخدمين على إنشاء رمز الاستجابة السريعة الذي يشمل معلومات الاتصال بهم، بمجرد مشاركة كود QR هذا، ويقوم واتس آب بملء جميع الحقول تلقائيًا وسيتم إضافة جهة الاتصال في دفتر عناوين المستخدمين.

3- اختصار الاتصال الجماعي:

يتم وضع رمز جديد لبدء مكالمة فيديو في الجانب العلوي الأيسر من الدردشة الجماعية، ويعرض النقر عليه قائمة بجميع المشاركين في هذه المجموعة باستثناء الأشخاص الذين ليسوا في قائمة جهات اتصال المستخدمين، ويمكنك تحديد ثلاثة مستخدمين كحد أقصى للاتصال بهم في وقت واحد.

4-ملفات المشاركة المتعددة:

تمكّن الميزة مستخدمي واتس آب من مشاركة ملف (PDF ، صو، إلخ) مع جهتي اتصال أو أكثر من تطبيق آخر، وهذه الميزة توفر للمستخدمين معاينة للرسالة قبل إرسالها.

5-عرض مقاطع الفيديو مباشرةً في إشعار الدفع:

كما يسمح استخدام هذه الميزة في نظام التشغيل iOS لمستخدمي واتس آب بتشغيل مقاطع الفيديو التي يتلقونها في إشعار الدفع نفسه وإلغاء الحاجة إلى فتح الدردشة.

6- ترتيب جهات الاتصال:

تسمح هذه الميزة للمستخدمين بترتيب جهات الاتصال الخاصة بهم على أساس تفاعلهم معهم، كما أن الترتيب الجيد يعني أنه إذا كان هناك تبادل للإعلام، فسيتم تصنيف الرسائل النصية البسيطة كمتوسط ??الترتيب و"إذا تجاهلت الرسالة - الترتيب السيئ".

7-إضافة جهة اتصال داخل تطبيق واتس آب:

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إضافة جهات اتصال داخل تطبيق واتس آب نفسه، بمجرد طرح هذه الميزة، ليسمح لك واتس آب باختيار البلد الذي تريد فيه إضافة رقم الاتصال الذي تريد إضافته وسوف يقوم واتس آب بإدراج رمز البلد تلقائيًا، وبعد ذلك يمكنك إدخال رقم الهاتف.