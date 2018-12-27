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غادة والي: تقديم صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

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غادة والي
غادة والي

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صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلية غدًا

أعلنت "غادة والى" وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2019، يوم الثلاثاء القادم الموافق الأول من يناير بدلاً من 10 من نفس الشهر وذلك بمناسبة أعياد الميلاد.

 هذا وسيتم الصرف من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجميع مكاتب البريد اعتباراً من يوم 1 يناير على ان يتم الصرف من خلال البنوك في اول يوم عمل لهم وهو 2 يناير .

وأضافت "والى"، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

جدير بالذكر إن عدد من يقوموا بالصرف من مكاتب البريد يصل الى 3.5 مليون مستفيد بإجمالي 5.6 مليار جنيه وإجمالي من يقوموا بالصرف من خلال البنوك 1.53 مليون مستفيد بإجمالي 3.8 مليار جنيه وان اجمالي من يقوموا بالصرف من منافذ الهيئة يصل الى 2.9 مليون مستفيد بإجمالي مبلغ 3.6 مليار جنيه.

كما تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي على أصحاب المعاشات ضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية أثناء التوجه لصرف المعاش المستحق لهم، وذلك لتحديث بعض البيانات الخاصة بهم.


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