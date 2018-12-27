«الأرصاد» تحذر: طقس شديد البرودة وسقوط أمطار غدًا

27 ديسمبر 2018 - 05:27 م

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، أن يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء والوجه البحري، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون:

القاهرة «10- 17»

الإسكندرية «12 – 17»

قنا «7 – 18»

الأقصر «7 – 18»

أسوان «9 – 19»



