  • الخميس 27 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:01 م
بحث متقدم
كامل الوزير

قيادي إخواني منشق: كامل الوزير «إمحوتب مصر»

منتخب قطر

مصريان في قائمة منتخب قطر لأمم آسيا

أمطار غزيرة

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد البرودة وسقوط أمطار غدًا

عادل الجبير

أول تعليق من "الجبير" بعد إعفائه من منصبه

أبوالغيط

الجامعة العربية:«الربيع العربي» سبب الإرهاب

الإمارات تستدعى السفير الإيراني

الإمارات تعيد فتح سفارتها في سوريا

حبس

بسبب «ركنة سيارة».. حبس 11 متهمًا لمدة سنة

وزير الرياضة الجديد

من هو «بن تركي» خليفة تركي آل الشيخ؟

إبراهيم العساف

«العساف».. من السجن إلى «الخارجية» السعودية بأمر ملكي

إثيوبيا

مصر تعين سفيرًا جديدًا في إثيوبيا

«ترامب»: نقدم لإسرائيل 4.5 مليار سنويًا

عرب وعالم

دونالد ترامب
دونالد ترامب

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

شركة محمول تزف بشرى سارة للمواطنين

#

4.5 مليار جنيه إتاحات جديدة تعتمدها المالية

#

عرفان: 40 مليار جنيه لتحقيق عائد مائى 10 مليارات متر مكعب فى القناطر

إسرائيل

ترامب

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المفاجأة للقاعدة العسكرية الأمريكية في العراق، بعض الإيضاحات حول الأوضاع في سوريا والعلاقات مع إسرائيل.

وتحدث "ترامب" في لقاء مع الصحفيين في القاعدة الأمريكية في العراق، عن المعلومات المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، الأمر الذي يشكل تهديدا لحليفها إسرائيل.

وقال ترامب مجيبا "إنني أراه بشكل مختلف، تحدثت مع نتنياهو، وكما تعلمون نحن نمنح إسرائيل 4,5 مليار دولار كل عام، وهم يمكنهم حماية أنفسهم بشكل جيد، كما يمكن مراقبتهم"، بحسب صحيفة "haaretz " الإسرائيلية.

كما أكد ترامب بأن أمريكا ستواصل دعمها لإسرائيل، كما ألمح إلى أن الولايات المتحدة تقدم لها أكثر من هذا المبلغ.

من جهتها أشار عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن تصريح ترامب حول هذه المساعدات غير دقيق، حيث تخصص أمريكا نحو 3,8 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنويا.

هذا وكان قانون أمريكي قد دخل حيز التنفيذ بدءا من 2 أكتوبر 2018، يكفل تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على مدة تصل لـ10 أعوام.

وقد تمت الموافقة عليه من أعضاء الكونجرس في 13 سبتمبر، ليوقع عليه ترامب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ابنة «بيل جيتس» تزور القاهرة مع حبيبها المصري
» «كورال» البريطاني: «صلاح» سينتقل إلى ريال مدريد
» "شرعية الأحواز" تستنكر حملة الاعتقالات الإيرانية ضد العمال
» المشدد 6 سنوات لنجل فنان شهير لاتجاره بالمخدرات
» الخرطوم تستضيف اجتماعًا رباعيًا لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات
» مصير مجهول لـ«بيراميدز» بعد إعفاء «آل الشيخ»
» غادة والي: تقديم صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد
» بعد الإمارات.. دول عربية تفتتح سفاراتها في دمشق
» تأجيل محاكمة المتهمين في إرهاب " مطعم كنتاكى "
» تعرف على موعد مباراة الزمالك وبيراميدز
» حبس موظف بالنيابة ومحامٍ بتهمة الاتجار في المخدرات

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية