من هو «بن تركي» خليفة تركي آل الشيخ؟

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المصريون

وزير الرياضة

تركي

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، قرارًا بإعفاء تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود خلفًا له.

ويُعد الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رياضي ورجل أعمال سعودي، فقد حصل على بكالوريوس في العلوم السياسية عام 2003، من جامعة الملك سعود، وهو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في يونيو 2017، وشريك مؤسس في "منصة أتحداك" في لبنان عام 2011.

يتميز الأمير الرياضي عبد العزيز بن تركي بنشاطه الواضح في المجال الرياضي، فقد شارك في عدة سباقات للسيارات، وحقق عدة مراكز، ففي عام 2011 حصل على المركز الأول في بطولة FIA GT3 في البرتغال، وحقق المركز الثاني في سباق لومان الـ24 ساعة، وحصل على المركز الرابع في سباق دانلوب 24 ساعة في دبي، والمركز الثالث في سباق نوربوجرينج لمسافة 1000 كيلو متر.

لم تتوقف إنجازات الأمير عبد العزيز بن تركي الرياضية عند هذا الحد، ففي عام 2012 فاز عبد العزيز بالمرتبة الأولى في سباق كأس إطارات تويو في دبي، وفاز بتحدي كأس بورشه جي تي 3 الشرق الأوسط، وشارك مرتين في سباق الخليج، وفاز عام 2014 بالمركز الأول، وفي عام 2015 بالمركز الثاني، ثم حصل على المركز الثاني في سباق SLS AMG GT3 عام 2016.

وحصل الأمير عبد العزيز بن تركي على درع فخري من الشركة العربية لتجارة المواد البترولية "آبسكو"، ووقعت شركة "شل" العالمية عقدًا معه ليكون سفيرًا رسميًا لـ"برنامج السلامة على الطريق" في السعودية.

كان آخر ما قام به الأمير عبد العزيز كنائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تهنئة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بنجاح سباق الفورميلا والفعاليات المصاحبة له في الدرعية، والتي كان للأمير عبد العزيز دور كبير في إقامة وإنجاح السباق.


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