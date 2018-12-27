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«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بتروجت

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

بتروجت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة بتروجت، والمقررة إقامتها غدا الجمعة باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز.

 وضمت القائمة التى أعلنها جروس كلا من:

محمود جنش  وعماد السيد فى حراسة المرمي

محمد عبد الغني - حازم إمام - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد السلام - كماتشو - بهاء مجدي في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالعاطي دونجا - محمد عنتر - محمود عبدالمنعم كهربا - يوسف أوباما - محمود عبد العزيز - محمد ابراهيم - مصطفي فتحي في خط الوسط

كابونجو كاسونجو - عمر السعيد في خط الهجوم

ويحتل الزمالك قمة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة.

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