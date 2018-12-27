مصر تعين سفيرًا جديدًا في إثيوبيا

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سد النهضة

إثيوبيا

سفير مصر

قدّم سفير مصر الجديد لدى أديس أبابا، أسامة عبد الخالق، الخميس، أوراق اعتماده إلى الرئيسة الإثيوبية، ساهلي ورك-زودي.

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، نقل السفير الجديد تحيات رئيس بلاده عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيسة الإثيوبية، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف العلاقات الثنائية مع إثيوبيا.

وأعرب "عبد الخالق" عن تطلعه نحو الارتقاء بالجوانب المُتعددة للشراكة بين مصر وإثيوبيا، بما في ذلك الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

وشدّد على أهمية العمل المُشترك بين القاهرة وأديس أبابا لتعظيم الاستفادة من فرص التكامل الإقليمي، والتنسيق إزاء مُختلف القضايا الإفريقية وتطورات السلم والأمن بالقارة.

ويبدأ عبد الخالق عمله سفيرًا لمصر في إثيوبيا خلفًا للسفير أبوبكر حفني محمود، الذي تولى رئاسة البعثة الدبلوماسية لبلاده في أديس أبابا منذ أكتوبر 2015.

وفي 10 و11 فبراير المقبل، تعقد القمة الإفريقية برئاسة مصر، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وخلال السنوات الماضية، تسعى مصر للتقارب مع إثيوبيا، في ظل مخاوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لبناء سد "النهضة" الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي لمصر.


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