الإمارات تعيد فتح سفارتها في سوريا

27 ديسمبر 2018 - 05:05 م

أعادت الإمارات، اليوم الخميس، فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، بعد إغلاق دام 7 سنوات.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، "أعلنت أبو ظبي عودة العمل في سفارة الدولة بالعاصمة السورية دمشق".

وفي عام 2011، أغلقت الإمارات سفارتها في دمشق، عقب اندلاع الثورة في سوريا وتعامل النظام العنيف معها.

وخلال الساعات الماضية، أشارت تقارير إعلامية عربية، إلى أعمال ترميم تجرى داخل سفارة الإمارات الواقعة وسط دمشق، في إشارة إلى اقتراب افتتاحها وإعادة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي نوفمبر الماضي، أبدت حكومة النظام السوري ترحيبها بأي خطوة عربية باتجاه عودة السفارات إلى دمشق وتفعيل عملها من جديد، بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بعد بدء الحرب في سوريا.