أول تعليق لـ«تركي آل الشيخ» بعد إعفائه من منصبه

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تركي آل الشيخ
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علق تركي آل الشيخ الرئيس الجديد للهيئة العامة للترفيه في السعودية، على الأمر الملكي بإعفائه من رئاسة هيئة الرياضة، بنشر مجموعة من التدوينات عبر حسابه في تويتر.

وكتب آل الشيخ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم: "بكل جهد وإخلاص عملت لرياضة وطني بتوجيهات من سيدي الأمير محمد بن سلمان صاحب الفضل في كل ما تم، ولا تفيه الكلمات حقه مهما قلت أدام الله عزه وأطال عمره في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين".

وتابع: "إدارة الرياضة من أصعب المؤسسات لأنك تتعامل مع وسط عاطفي يطلق أحكامه من القلب أكثر من العقل، ولذلك أتفهم هجوم وغضب مشجعي كل الأندية أحيانا، ثم رضاهم ومدحهم وإشادتهم مرة أخرى، وهذه ليست تناقضات لكن تقلبات عاطفية أتفهمها".

وتمنى آل الشيخ التوفيق لخلفه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل حيث قال: "أتمنى التوفيق لأخي وصديقي الأمير عبد العزيز نعم الرجل.. إن اخطأت فصدور إخوان مثلكم تتسع لأخطائي، وإن أصبت فذلك فضل ربي ثم توجيهات قيادتنا وجهد المخلص المقصر".

وأصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم أمرا ملكيا بإعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة وتعيينه رئيسا لهيئة الترفيه، وتكليف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل برئاسة الهيئة العامة للرياضة.


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