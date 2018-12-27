» حبس موظف بالنيابة ومحامٍ بتهمة الاتجار في المخدرات

27 ديسمبر 2018 - 04:31 م

قررت نيابة السويس، برئاسة محمد الفيشاوي، رئيس النيابة الجزئية، تحت إشراف المستشار هادي عزب، المحامي العام لنيابات السويس، الخميس، حبس موظف بنيابة الإسماعيلية، ومحامي، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهما أكثر من 15 ألف قرص كباجون المخدرة.

ووردت معلومات للعقيد مفيد فوزي، مدير مكتب مكافحة المخدرات في السويس، باعتزام محامي وموظف نيابة بمحافظة الإسماعيلية، ترويج كميات كبيرة من الأقراص المخدرة داخل محافظة السويس.

وبإعداد أكمنة، تمكن كل من المقدم محمد عبدالعزيز، والرائد أيمن عبيد، من ضبط كل من «ب.و» 35 سنة موظف نيابة بالإسماعيلية، و«ا.ح» 42 سنة محامي، وبحوزتهما أكثر من 15 ألف قرص من المواد المخدرة «كباجون» قبل ترويجها.