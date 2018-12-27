قيادي إخواني يكشف مفاجأة عن "إخوان السودان"

27 ديسمبر 2018 - 02:45 م

كشف محيي عيسي، القيادي الإخواني، والبرلماني السابق، حقيقة "إخوان السودان"، وأنهم أصبحوا قلة قليلة لا يعول عليها في شيء.

وأضاف على حسابه على "فيس بوك": "إخوان السودان فصيل ضعيف، من كانوا فيه انفضّوا إلى "الترابى" ثم ذابوا مع البشير وأخيرًا ذهبوا مع الريح.. فلا تطلبوا منهم بيانًا ولا موقفًا".

وأكد عيسى أنه عاش في السودان فترة ويعرف كل قيادات الإخوان وهم من قالوا ذلك: "لا وجود للإخوان في الشارع السوداني ولا تأثير لهم في الأحداث فلذلك لا نحملهم ما لا نطيق".

يذكر أن عيسي حذر من رحيل الرئيس السوداني عمر البشير، عقب الاحتجاجات الواسعة التي ضربت السودان بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء الذي طال الخبز.

وكتب "عيسي"، على حسابه على "فيس بوك"، مدافعًا عن وجهة نظره، قائلاً: "أخشى أن نندم كثيرًا على البشير هناك آلاف من الإخوان -إخوان مصر- يؤويهم ويحميهم نظام البشير".

وتسبب منشور عيسي فى ردود فعل وجدل على "فيس بوك"، حيث كتب القيادي الإخواني خالد الزعفراني: "اللهم احفظ السودان ووحدته ونجه من فوضى المظاهرات الخلاقة.. إنها مؤامرة على السودان ووحدته البشير ومساعديه يمسكون بخيوط وحدة السودان الهشة".

وكتب حساب إسلام فارس: "زي ما ناس ندمت علي مبارك كدا؟".

بينما استنكر حساب أسامة رضوان منشور عيسى قائلاً: "هو إحنا نندم أو ما نندمش بصفة أهلنا إيه.. مش ده أمر يخص شعب السودان برضو".

وكتب أحد النشطاء: "أختلف معك نظام البشير فقد صلاحيته وأثبت عجزًا مطبقًا لم يعد قادرًا فيه على البقاء.. ليذهب ونظامه في داهية.. حرام السودان يصل إلى هذا المأزق" .