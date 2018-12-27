المالية: مد ساعات العمل بالمأموريات الضريبية اليوم حتى الساعة 8 مساءً

27 ديسمبر 2018 - 12:56 م

أكدت وزارة المالية في بيان لها إن اليوم "الخميس" 27 ديسمبر 2018 هو اليوم الأخير لانتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، على أن تبدأ غدًا "الجمعة" 28 ديسمبر 2018 المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعفاء بنسبة 50% من مقابل التأخير ولمدة 45 يومًا حتى 9 فبراير 2018.

وأشار البيان إلى أنه نظرًا لإقبال الممولين على كل المأموريات الضريبية لسداد الضرائب المستحقة والاستفادة من المرحلة الثانية بنسبة 70% فقد أصدرت مصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين تعليمات تنفيذية إلى جميع المأموريات الضريبية بمد ساعات العمل حتى الساعة 8 مساء لاستقبال ممولي الضرائب ولن يتم إغلاق أبواب المأموريات حتى الانتهاء من آخر ممول متواجد بالمأموريات لسداد الضريبة المستحقة.

وطالب البيان جميع المسجلين والممولين سرعة التوجه للمأموريات التابعين لها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها اليوم "الخميس".

وأشار البيان إلى أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير في المرحلة الأولى كانت بنسبة 90% وحققت فوائد أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه حيث تنازلت الدولة عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وما زالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.