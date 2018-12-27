"ناعوت" تشارك بملتقى "القوة الناعمة " بسفارة اليمن

27 ديسمبر 2018 - 12:50 م

صرحت الكاتبة فاطمة ناعوت بأنها ستشارك بملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي ودمج الثقافات العربية السبت 12 يناير السادسة مساء بسفارة اليمن برعاية السفير اليمنى بمصر ينفذه وينظمه "مبادرة 1000 كاتب بدعم المركز الثقافي اليمني "بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة فى مختلف التخصصات الفنية والإعلامية والاجتماعية والسياسية.

كما سيشارك المخرج الكبير خالد يوسف والناقد الكبير طارق الشناوي وسيناقش الملتقي القضايا العربية والنزاعات المختلفة داخل بعض البلاد العربية على رأسها دولة اليمن العريقة بتاريخها وحضارتها من خلال دمج الثقافات المختلفة سواء فى الفن أو السينما أو الأدب ومدى تأُثيرها على المجمعات من خلال رصد وتحليل ومحاكاة الواقع العربي وبصفة خاصة الواقع اليمني من خلال الإبداعات الشبابية والتجسيد الفني والسينمائي